Iranul avertizează Statele Unite după noile atacuri: „Respectați-vă cuvântul sau veți plăti prețul”

Publicat 12 iul. 2026, 21:53 Sursă Realitatea.net

Președintele Parlamentului și negociatorul-șef al Iranului, Mohamad Bagher Ghalibaf, a transmis un avertisment Statelor Unite după intensificarea atacurilor dintre cele două țări. Oficialul iranian susține că Washingtonul trebuie să își respecte angajamentele asumate prin acordul semnat cu Teheranul.

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