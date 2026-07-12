România, în haos din cauza crizei politice. Oamenii și-au pierdut încrederea, iar pensionarii se tem de viitor

Publicat 12 iul. 2026, 19:07 Sursă Realitatea PLUS

Criza politică a aruncă în haos țara. Românii nu mai au încredere în cei care ne conduc. Iar în pline negocieri pentru formarea noului guvern, cei care suferă cel mai mult sunt pensionarii cu venituri mici. Mulți dintre ei sunt nevoiți să renunțe la medicamente pentru a avea ce mânca. Mai mult, cu lacrimi în ochi pensionarii spun că au fost abandonați și nu mai au speranță că țara noastră se va îndrepta într-o direcție bună, conform Realitatea PLUS.

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