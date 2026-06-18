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Politica· 1 min citire
Moment istoric la Versailles. Donald Trump a semnat ACORDUL DE PACE cu Iranul - VIDEO
Donald Trump / Captură video
Publicat18 iun. 2026, 07:59
Sursărealitatea.net
Moment istoric la Versailles! Donald Trump a semnat memorandumului de înțelegere cu Iranul, memorandum care pune bazele unei detensionări majore în Orientul Mijlociu, iar Strâmtoarea Ormuz se redeschide gratuit pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, este luat în calcul un posibil acord permanent privind dosarul nuclear iranian.
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