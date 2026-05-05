Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. A început votul în plenul Parlamentului
Moțiune de cenzură
Zi decisivă pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan. Votul pe moțiunea de cenzură „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, inițiată de PSD, AUR și grupul PACE, a început.
UPDATE - Liderii grupurilor parlamentare s-au adunat lângă prezidiu pentru a supravegha votul.
UPDATE - Se face prezența deputaților care urmează să voteze.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
La dezbaterea moțiunii şi-au înregistrat prezenţa 402 parlamentari din totalul de 464, iar votul se va desfăşura exclusiv cu prezenţă fizică.
Moţiunea de cenzură, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari PSD, AUR şi PACE – Întâi România.
Votul va fi secret cu bile, iar pentru adoptarea moțiunii este nevoie de cel puţin voturile favorabile a jumătate plus unu din numărul total de parlamentari, respectiv 233.
