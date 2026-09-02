România îşi reconfirmă statutul de furnizor de securitate la Marea Neagră

Publicat 2 sept. 2026, 07:56 Sursă realitatea.net

La Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre proiectele majore de interconectare regională şi a anunţat că exploatarea gazelor de la Neptun Deep va începe anul viitor.

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