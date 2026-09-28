Advertising
Politica· 1 min citire
Ambasadorul SUA răspunde acuzațiilor privind căderea Guvernului Bolojan: „Democrația poate fi complecată”
Ambasadorul SUA
Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a reacționat luni la informațiile privind o presupusă implicare americană în căderea Guvernului Bolojan.
Citește și
- 21:24Guvernul Mureșan, la un pas de votul decisiv. De unde vin cele 30 de voturi în plus
- 19:39AUR vrea la guvernare și negociază cu toate partidele. Mesajul lui George Simion
- 19:16PNL îl duce pe Nicușor Dan la CCR dacă Guvernul Mureșan pică. Ce își dorescu liberalii
- 17:55Audieri pentru miniștrii din Cabinetul Mureșan. Cât timp are fiecare candidat pentru întrebări
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News