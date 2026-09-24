Siegfried Mureșan, despre relația politicienilor cu serviciile: „Eu nici măcar nu știu unde este sediul SRI”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a vorbit despre relația dintre politicieni și serviciile de informații, afirmând că nu a intrat niciodată în sediile SRI, SIE sau ale altor servicii. Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul unui interviu, în contextul discuțiilor despre influența serviciilor în politică.
Întrebat despre presupusele legături dintre politicieni și serviciile de informații, Siegfried Mureșan a spus că este important ca politicienii să păstreze o relație clară cu aceste instituții.
„Eu nici măcar nu știu unde este sediul SRI”, a afirmat premierul desemnat, precizând că nu a intrat niciodată în sediile SRI, SIE sau ale altui serviciu de informații.
Mureșan a susținut că Parlamentul trebuie să exercite un control serios asupra serviciilor și că membrii comisiilor de specialitate trebuie să fie responsabili și bine pregătiți.
Referire la politicienii care au trecut pe la academiile serviciilor
În cadrul discuției, premierul desemnat a făcut referire și la politicienii care au urmat cursuri sau au obținut doctorate în cadrul unor instituții de învățământ asociate serviciilor de informații.
Mureșan a criticat ceea ce consideră a fi apropierea excesivă dintre politicieni și structurile de informații și a spus că, în opinia sa, Parlamentul și serviciile nu trebuie să lucreze „strâns împreună”.
El a susținut că este preferabil ca politicienii să își desfășoare activitatea instituțional, în cadrul atribuțiilor stabilite prin lege.
Mureșan respinge eticheta de politician „pro-german”
În același interviu, Siegfried Mureșan a respins ideea că ar fi un politician „pro-german”. El a declarat că se consideră un politician român care își dorește o Românie puternică într-o Europă puternică.
Premierul desemnat a vorbit și despre teoriile conspirației care au circulat în spațiul public și despre efectele acestora asupra încrederii în instituțiile statului.
Declarațiile apar în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Guvern și al disputelor politice dintre Mureșan și conducerea PSD. Social-democrații au criticat în ultimele zile modul în care premierul desemnat a gestionat dialogul privind formarea majorității parlamentare.