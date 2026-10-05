Sorin Grindeanu e favorit pentru funcția de premier înaintea consultărilor de la Cotroceni

Liderul PSD ar porni cu prima șansă pentru desemnarea în fruntea Guvernului. Decizia președintelui Nicușor Dan este așteptată după consultările cu partidele.
Sorin Grindeanu ar avea, în acest moment, cele mai mari șanse să fie desemnat premier, cu doar câteva ore înaintea consultărilor programate la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse din PSD citate de Realitatea PLUS, liderul social-democrat se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să îi încredințeze mandatul pentru formarea noului Guvern.
Deocamdată, însă, nu există o nominalizare oficială, iar decizia rămâne deschisă. PSD intră primul la consultările care încep la ora 14:00 și urmează să își prezinte poziția privind viitoarea formulă de guvernare și propunerea pentru funcția de prim-ministru. Social-democrații și-au anunțat disponibilitatea de a prelua conducerea Executivului, cu Sorin Grindeanu în prim-plan.
Consultări decisive la Palatul Cotroceni
După delegația PSD, președintele va discuta pe rând și cu celelalte formațiuni parlamentare. Abia la finalul consultărilor este așteptată desemnarea oficială a candidatului pentru funcția de premier.
Potrivit informațiilor prezentate de realitatea.net, anunțul șefului statului ar putea veni în jurul orei 20:00. Până atunci, negocierile dintre partide pot modifica actualele calcule politice. Miza principală nu este doar desemnarea premierului, ci și identificarea unei formule de guvernare care să poată obține sprijinul necesar în Parlament pentru votul de învestitură.
Consultările reprezintă o nouă încercare de depășire a crizei politice, după ce variantele analizate anterior nu au dus la instalarea unui Executiv cu puteri depline. În acest context, atenția se concentrează asupra PSD și asupra lui Sorin Grindeanu, însă confirmarea finală îi aparține exclusiv președintelui.