SUA, bază militară permanentă în Polonia? Ana Maria Păcuraru explică miza pentru România

Statele Unite au dat undă verde pentru construirea unei baze militare permanente în Polonia. Totul după o discuție între ministrul polonez al Apărării și șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Totuși, decizia finală îi aparține președintelui Donald Trump. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru, explică miza discuțiilor.
Polonia este la un pas de ceea ce cere de opt ani: o bază americană permanentă.
După discuțiile de astăzi de la Pentagon, ministrul polonez al apărării vorbește despre undă verde. Formula șefului Pentagonului a fost însă mai prudentă: <<Totul merge în direcția bună>>. Ultimul cuvânt îl are Casa Albă, la începutul lunii decembrie.
Logica acestei decizii spune mult despre noua Americă.
Washingtonul nu mai răsplătește declarațiile de loialitate, ci contribuțiile concrete. Polonia s-a oferit să plătească infrastructura și câte 15.000 $ pe an pentru fiecare militar american. Și a obținut deja ceva concret: Un centru de mentenanță pentru interceptoarele Patriot de ultimă generație.
Despre Polonia, șeful Pentagonului a spus că dă în continuare exemplu celorlalte state. Printre celelalte state se află și România.
În aceeași fereastră de decizie, la începutul lui decembrie, pe biroul președintelui Trump ajunge și în statul trupelor americane de la noi.
România a făcut deja o ofertă asemănătoare, potrivit unor surse citate de Bloomberg, în jur de 4,5 miliarde de dolari pentru consolidarea prezenței americane.
Întrebarea nu este dacă America rămâne în Europa, ci unde rămâne. Polonia și-a jucat cartea și a jucat-o foarte bine, însă România mai are trei săptămâni să-și convingă aliatul.