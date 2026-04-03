Tensiuni majore: statele din Golf cer folosirea forței pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Secretarul General al Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) a cerut joi ONU să autorizeze utilizarea forţei pentru eliberarea Strâmtorii Ormuz, înainte de un vot aşteptat al Consiliului de Securitate pe această temă.

„Iranul a închis Strâmtoarea Hormuz, împiedicând navele comerciale şi petrolierele să treacă prin ea şi impunând condiţii pentru a permite unora să facă acest lucru”, a declarat Jassem Al-Budaiwi în numele organizaţiei, care cuprinde Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Kuweit şi Oman.

„Facem apel la Consiliul de Securitate să îşi asume pe deplin responsabilităţile şi să ia toate măsurile necesare pentru a proteja coridoarele maritime şi a asigura continuarea în siguranţă a navigaţiei internaţionale”, a insistat el la New York.

Negocieri tensionate în Consiliul de Securitate

Aceste declaraţii vin în contextul în care cei 15 membri ai Consiliului discută de zece zile un proiect de rezoluţie înaintat de Bahrain pentru a autoriza utilizarea forţei pentru eliberarea Strâmtorii Ormuz, care este blocată de Iran. O idee, susţinută de Statele Unite, care nu este unanim acceptată.

După multiple revizuiri, a şasea şi ultima versiune a textului, consultată de AFP joi, este rezultatul unui compromis menit să convingă Franţa, Rusia şi China în special să îşi retragă obiecţiile.

Preşedintele francez Emmanuel Macron îşi exprimase joi dimineaţă scepticismul cu privire la o operaţiune militară de „eliberare” a strâmtorii, considerând-o „nerealistă”.

Însă cel mai recent proiect de rezoluţie insistă că Consiliul ar autoriza orice stat sau coaliţie de state să utilizeze mijloace „defensive” pentru a asigura siguranţa navelor. O stipulaţie privind mandatul defensiv lipsea din proiectul iniţial.

Opoziția Rusiei și Chinei

Cu toate acestea, nu este sigur că acest lucru va fi suficient pentru a convinge Rusia şi China, care au drept de veto.

„În contextul actual, autorizarea statelor membre să utilizeze forţa ar echivala cu legitimarea utilizării ilegale şi nediscriminatorii a forţei, ceea ce ar duce inevitabil la o escaladare suplimentară”, a declarat ambasadorul chinez Fu Cong, în timp ce Rusia, un aliat de lungă durată al Teheranului, a denunţat textul ca fiind „părtinitor”.

Vot amânat pe termen nedeterminat

Joi seara, votul, care fusese programat pentru vineri dimineaţă, a fost amânat pe termen nelimitat, conform noului program. Faptul că vineri este Vinerea Mare, o zi liberă a ONU, a fost invocat drept motiv al amânării, au declarat surse diplomatice pentru AFP, dar acest moment era cunoscut la momentul programării votului.

Adoptarea rezoluţiei ar reflecta „unitatea comunităţii internaţionale în confruntarea cu ameninţările la adresa uneia dintre cele mai vitale rute de transport maritim pentru comerţul global şi securitatea energetică”, a declarat Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministrul de Externe al Bahrainului, a cărui ţară deţine preşedinţia Consiliului de Securitate în aprilie.

Impactul conflictului asupra piețelor

De la începutul conflictului, declanşat la 28 februarie de atacurile israeliano-americane asupra Iranului, aproape paralizarea de Teheran a Strâmtorii Ormuz, prin care trece în mod normal o cincime din producţia mondială de petrol, precum şi gazul natural lichefiat, a dus la o creştere bruscă a preţului hidrocarburilor în întreaga lume.