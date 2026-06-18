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Politica· 1 min citire
Tomac îl acuză pe Bolojan pentru eșecul guvernului său: „A fost nesincer cu Nicușor Dan și ne-a dus în acest blocaj”
Eugen Tomac
Publicat18 iun. 2026, 08:26
Sursărealitatea.net
Eugen Tomac susține că Guvernul pe care urma să îl conducă nu a mai prins contur din cauza schimbării de poziție a liderului PNL, Ilie Bolojan, care ar fi fost nesincer cu președintele Nicușor Dan.
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