Tribunalul București amână pentru 9 noiembrie judecarea cererii lui Călin Georgescu de eliberare din arest

Tribunalul București a amânat pentru luni, 9 noiembrie, judecarea cererii lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Amânarea s-a făcut din cauza lipsei motivării deciziei prin care instanța superioară a prelungit măsura.
Instanța a stabilit că dezbaterile nu pot avea loc până nu este publicată motivarea deciziei prin care judecătorii Curții de Apel București au prelungit săptămâna trecută arestul preventiv al lui Călin Georgescu.
Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. De la data arestării, inculpatul a obținut decizii favorabile la tribunal pentru eliberare, toate fiind însă anulate ulterior de magistrații Curții de Apel București.
Conform Agerpres, ancheta a pornit de la o plângere depusă de Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era necesară o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro.
Georgescu l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen ca om de încredere. Ulterior, Rusen i-a prezentat lui Răzvan Leu pe Massimiliano Arena, cetățean italian și reprezentant al unei bănci din Elveția.
Pentru obținerea creditului, Răzvan Leu a fost solicitat să achite o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro urmau finanțează campania electorală a lui Georgescu la prezidențiale.
Omul de afaceri din Buzău a fost convins apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Tranzacția nu s-a concretizat, iar Răzvan Leu a solicitat restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, fără succes.