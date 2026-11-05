Tribunalul București amână pentru 9 noiembrie judecarea cererii lui Călin Georgescu de eliberare din arest

Publicat 5 nov. 2026, 10:55 Sursă Realitatea.net

Tribunalul București a amânat pentru luni, 9 noiembrie, judecarea cererii lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Amânarea s-a făcut din cauza lipsei motivării deciziei prin care instanța superioară a prelungit măsura.

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