Toamna se numără ... virozele! Alimentul banal care susține imunitatea

Publicat 2 sept. 2026, 13:32 Actualizat 2 sept. 2026, 13:33 Sursă Realitatea.Net

Odată cu venirea toamnei și revenirea copiilor în colectivități, virozele respiratorii devin mai frecvente. Iaurtul natural, în special cel cu culturi bacteriene vii, poate susține sănătatea intestinului și funcționarea normală a sistemului imunitar.

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