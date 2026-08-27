Ce conțin merdenelele. Ingredientele care afectează organismul în timp, potrivit nutriționiștilor

Merdenelele se numără printre cele mai iubite produse de patiserie din România, savurate de generații la micul dejun, la prânz sau ca gustare între mese.
Merdenelele sunt printre cele mai îndrăgite produse de patiserie din țara noastră, însă nutriționiștii și dieteticienii atrag atenția asupra faptului că merdenelele ascund un profil nutrițional care nu este tocmai prietenos cu organismul, în special când sunt consumate în exces.
O merdenea medie conține aproximativ 497 de calorii, 32,6 grame de grăsimi și 39,5 grame de carbohidrați, valori care o plasează în categoria produselor cu densitate calorică mare.
Principalul ingredient care îngrijorează specialiștii este grăsimea folosită în prepararea aluatului foietat. De regulă, merdenelele se fac cu untură sau cu margarină, ambele fiind surse concentrate de grăsimi saturate și, în cazul margarinei, de grăsimi trans.
Acestea din urmă sunt cunoscute pentru efectele lor negative asupra sistemului cardiovascular, crescând nivelul colesterolului. De asemenea, merdenelele conțin o cantitate ridicată de sare, aproximativ 0,28 grame per porție, ceea ce poate contribui la creșterea tensiunii arteriale.
Ce conțin merdenelele
Consumul frecvent de merdenele, asociat cu un stil de viață sedentar, poate duce la acumularea de kilograme în plus. Indicele glicemic ridicat al aluatului din făina albă duce la o creștere rapidă a glicemiei, urmată de o scădere bruscă, ceea ce generează senzația de foame la scurt timp după consum.
Acest ciclu poate duce la supraalimentare pe parcursul zilei. Nutriționiștii recomandă ca merdenelele să fie consumate ocazional, nu zilnic, și să fie însoțite de o salată sau de legume proaspete pentru a echilibra macro-nutrienții și a încetini absorbția zahărului în sânge.
Pentru cei care nu vor să renunțe complet la acest preparat tradițional, există variante mai sănătoase. Merdenelele de casă, preparate cu unt în loc de margarină și cu brânză degresată, au un profil nutrițional ușor îmbunătățit. De asemenea, unele patiserii au început să ofere merdenele integrale, făcute cu făină de grâu integral și umplute cu legume sau brânză de capră.
Aceste opțiuni conțin mai multe fibre și grăsimi mai puțin saturate. Specialiștii concluzionează că merdenelele pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, dar doar ca excepție, nu ca regulă, iar moderarea este cheia pentru a evita efectele negative pe termen lung.