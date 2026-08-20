Alexandru Rogobete, către Ilie Bolojan: ”Sănătatea nu este supermarket, iar medicamentele nu se prescriu la ofertă”

Publicat 20 aug. 2026, 21:29 Sursă Realitatea.Net

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății și deputat PSD, i-a transmis, joi seară, un mesaj premierului interimar Ilie Bolojan, avertizându-l că două medicamente care tratează aceeași boală nu sunt automat interschimbabile. Social-democratul a subliniat că sănătatea nu trebuie tratată ca un simplu calcul financiar, iar alegerea tratamentelor trebuie făcută în funcție de eficiența acestora.

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