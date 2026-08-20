Economie· 1 min citire

Termocentrala Turceni, oprită în plină criză energetică. Singurul grup funcțional s-a defectat

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Mures
Scris de Realitatea de Mures Publicat: 20 aug. 2026, 11:22

Blocul 5 al Termocentralei Turceni a fost scos din funcțiune noaptea trecută, din cauza unei defecțiuni grave la unul dintre cazane. Oprirea are loc în plină criză energetică, la numai câteva zile după ce Complexul Energetic Oltenia reușise să funcționeze la capacitate maximă. Ieșirea din sistem a unui grup important pune din nou presiune pe producția de energie, conform Realitatea PLUS.

Capacitatea maximă a fost menținută doar câteva zile

Complexul Energetic Oltenia ajunsese să funcționeze cu patru grupuri active simultan în sistemul energetic. Perioada în care a fost atinsă această capacitate maximă a fost însă una scurtă, fiind întreruptă de defecțiunea apărută la Turceni. Deocamdată, nu a fost precizat cât timp va rămâne oprit blocul 5 și nici când ar putea fi repus în funcțiune.

Potrivit presei locale, este totuși posibil ca blocul să fie repornit în cursul după-amiezii.

Probleme și la Termocentrala Rovinari

Situația este complicată și la Termocentrala Rovinari, unde grupul 4 a fost repornit și livrează aproximativ 300 de megawați în sistem. Funcționarea acestuia depinde însă de rezervele de cărbune, care ar mai fi suficiente doar pentru câteva săptămâni. O eventuală oprire a grupului ar reduce și mai mult capacitatea de producție într-o perioadă în care sistemul energetic se află deja sub presiune.

Revenirea rapidă a centralei de la Cernavodă este importantă pentru menținerea echilibrului energetic. Dacă unitatea nu va fi repornită într-un timp scurt, presiunea asupra sistemului ar putea crește considerabil, în condițiile în care blocul 5 de la Turceni este oprit, iar grupul de la Rovinari are rezerve limitate de cărbune.

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