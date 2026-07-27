Advertising
Sanatate· 1 min citire
Marea grevă generală din Sănătate! Negocieri la Cotroceni
Grevă a sindicatelor din Sănătate
Publicat27 iul. 2026, 15:41
Sursărealitatea.net
Sistemul sanitar din România se află în pragul unei greve generale, după ce sindicatele din Sănătate au anunțat că protestul programat pentru marți va afecta activitatea din aproape 500 de spitale. Înaintea declanșării acțiunii de protest, reprezentanții Sanitas au fost invitați la o rundă de negocieri la Palatul Cotroceni.
Citește și
- 14:45Grevă generală pe termen nelimitat în Sănătate. Sanitas acuză presiuni asupra angajaților: „Nu veți opri greva prin intimidare”
- 13:13Deputații din Comisia pentru sănătate au votat deblocarea posturilor din sistemul medical de stat
- 12:33Alexandru Rogobete avertizează: „Va exista un exod al medicilor fără precedent”
- 08:18Efectul neașteptat al medicamentelor pentru slăbit: riscul de cădere a părului ar putea fi cu până la 68% mai mare
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News