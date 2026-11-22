Ministerul Sănătății a anunțat duminică, 22 noiembrie, că peste 570.000 de doze suplimentare de vaccin antigripal vor ajunge în rețeaua farmaceutică din România începând de luni.
Ministerul Sănătății a transmis duminică, 22 noiembrie, că noi tranșe de vaccinuri antigripale devin disponibile pentru populație, pe fondul dificultăților de aprovizionare semnalate în ultimele săptămâni.
Potrivit instituției, un lot de 528.000 de doze de Vaxigrip a fost deja recepționat. Procesul de facturare către distribuitori a început, iar dozele vor fi disponibile în farmacii începând de luni, 23 noiembrie, sau chiar din acest weekend, în funcție de ritmul livrărilor.
O altă livrare este programată pentru marți, 24 noiembrie, când va ajunge un lot suplimentar de 50.000 de doze de vaccin Efluelda, destinat persoanelor în vârstă de peste 60 de ani. Această cantitate a fost redirecționată din Franța, inițial destinată altor țări.
După finalizarea procedurilor de recepție și verificare a calității, facturarea pentru Efluelda va începe miercuri, 25 noiembrie, iar vaccinul va ajunge în farmacii pe parcursul săptămânii viitoare.
Situația stocurilor de Influvac
Ministerul Sănătății a prezentat și situația vaccinului Influvac, pentru care stocurile alocate inițial sunt aproape epuizate. În prezent, mai puțin de 10.000 de doze sunt disponibile în rețeaua de distribuție.
ANMDMR colaborează cu autoritățile europene competente pentru a solicita producătorului evaluarea posibilității continuării producției, vizând menținerea liniilor de fabricație pentru loturi suplimentare destinate celei de-a doua părți a sezonului rece. Deocamdată, nu a fost confirmată o cantitate suplimentară sau o dată specifică pentru livrarea acestor doze.
Date privind imunizarea antigripală
Potrivit Registrului Electronic Național de Vaccinări (RENV), până la 15 noiembrie 2026 au fost vaccinate împotriva gripei 956.092 de persoane.
Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea, în special persoanelor cu risc crescut de complicații, precum vârstnicii, copiii de la șase luni, femeile însărcinate, persoanele cu boli cronice și personalul medical. Vaccinul se prescrie de medicul de familie.