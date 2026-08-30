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Sanatate· 1 min citire
Precizări CNAS privind utilizarea platformei e-Sănătatea Mea
CNAS
Publicat30 aug. 2026, 11:00
Sursărealitatea.net
Formularele medicale care vor fi disponibile prin intermediul platformei sunt biletele de trimitere, scrisoarea medicală sau certificatul de concediu medical.
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