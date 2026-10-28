Accident grav în Mureș: patru persoane rănite, una resuscitată

Două autoturisme s-au ciocnit violent la Grebenișu de Câmpie. Una dintre victime a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD.
Un accident rutier grav s-a produs miercuri dimineață, 28 octombrie, în localitatea Grebenișu de Câmpie, județul Mureș. Două autoturisme s-au ciocnit violent, iar patru persoane au fost rănite. Una dintre victime a fost găsită în stop cardiorespirator, însă echipajele medicale au reușit să o resusciteze și să îi restabilească funcțiile vitale. Persoana a fost încadrată în cod roșu și urma să fie transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș, potrivit realitatea.net.
Intervenție amplă a echipajelor de salvare
O altă victimă a rămas blocată într-unul dintre autoturisme și a fost extrasă de pompieri, apoi preluată de elicopterul SMURD pentru transport la spital. Celelalte persoane rănite au primit îngrijiri din partea echipajelor SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean Mureș, fiind încadrate în cod galben.
La locul accidentului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD, inclusiv una de terapie intensivă mobilă, precum și un echipaj al Ambulanței. Circulația pe strada Principală a fost blocată pe ambele sensuri pe durata intervenției. Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.