Mureș: Aplicație mobilă de calcul cost-beneficii pentru obținerea de profit din practici agricole ecologice

Scris de Daniel Onescu Publicat: 28 oct. 2026, 09:51

Fermierii vor avea la dispoziție o aplicație mobilă concepută sub forma unui calculator de cost-beneficii, prin care vor putea evalua dacă practicile agricole prietenoase cu mediul le aduc și profit economic, a declarat, marți, Ben Mehedin, responsabilul cu implementarea proiectului la nivel național din partea Fundației ADEPT Transilvania.

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