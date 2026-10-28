Mureș: Aplicație mobilă de calcul cost-beneficii pentru obținerea de profit din practici agricole ecologice

Fermierii vor avea la dispoziție o aplicație mobilă concepută sub forma unui calculator de cost-beneficii, prin care vor putea evalua dacă practicile agricole prietenoase cu mediul le aduc și profit economic, a declarat, marți, Ben Mehedin, responsabilul cu implementarea proiectului la nivel național din partea Fundației ADEPT Transilvania.
Instrumentul digital este dezvoltat în cadrul proiectului european FarmBioNet (Farmer-Focused Biodiversity and Agricultural Knowledge Network), o inițiativă ce se derulează în 12 țări europene, ajunsă în prezent la jumătatea perioadei de implementare.
'Acum, în sfârșit, suntem la ceea ce se concretizează a fi un instrument practic pentru fermieri, în cadrul proiectului FarmBioNet (...), prin care ei, introducând date într-o aplicație de telefon, să rezulte o cifră, o sumă care să le arate dacă metoda prietenoasă cu biodiversitatea pe care ei o implementează în cadrul fermelor are și un anumit profit, un anumit beneficiu economic', a declarat presei Ben Mehedin.
Potrivit reprezentantului Fundației ADEPT, experții rețelei europene au analizat inițial aproximativ 1.000 de practici ecologice folosite în agricultură, reușind să le centralizeze în 52 de categorii distincte.
'Din aceste 52 de practici am discutat 13, care au fost alese de către liderii de proiect din fiecare țară. În cadrul României noi vom discuta trei astfel de practici prietenoase cu biodiversitatea', a explicat Mehedin.
Cele trei direcții prioritare pentru țara noastră, experimentate în cătunul Angofa, în județul Mureș, vizează crearea sau menținerea de benzi înflorate la marginea terenurilor arabile, a pajiștilor/fânețelor și, respectiv, păstrarea pajiștilor seminaturale.
Implementarea benzilor înflorate din plante autohtone (minimum 10 specii diferite) are rolul de a asigura o perioadă continuă de înflorire din primăvară până în toamnă, sprijinind întregul ecosistem prin hrănirea insectelor. Această inițiativă se conectează direct cu un alt proiect de mediu derulat de fundație.
'După cum știți, noi avem și un proiect de restaurare a pajiștilor distruse, a habitatelor distruse, și proiectul se cheamă LIFE DiverSEED, în cadrul acelui proiect, colectând semințe și avem în vedere chiar să restaurăm peisajele degradate', a subliniat coordonatorul.
Ben Mehedin a atras atenția asupra declinului accelerat al fânețelor tradiționale din colinele Transilvaniei, un habitat esențial care tinde să dispară din cauza deficitului acut de forță de muncă și a schimbărilor din gospodăria rurală modernă.
'Dacă vorbim despre pajiștile permanente, despre fânețe, mai ales Transilvania e bogată în aceste fânețe sau, mai bine zis, era, pentru că și ele se află într-un stadiu de amenințări cu dispariția sau cu abandonul, pentru că nu mai există, nu mai dispunând de o aceeași forță de muncă pe care familiile o aveau, tradițional vorbind. Există riscul să dispară și fânețele, ori, dacă dispar fânețele, practic, noi vom fi mai săraci. Cu toții', a avertizat reprezentantul ADEPT.
Aplicația dezvoltată prin FarmBioNet va fi structurată la nivel european pentru a putea fi utilizată cu ușurință de orice agricultor, indiferent de regiune.
Utilizatorii vor introduce date legate de modul în care o măsură ecologică afectează cultura curentă sau viitoare, costurile de oportunitate sau volumul suplimentar de muncă necesar. De asemenea, algoritmul va lua în calcul inclusiv impactul asupra vecinătăților, cum este cazul gestionării terenurilor lăsate pârloagă, de unde buruienile se pot răspândi pe parcelele cultivate din jur.
Lansat în România la începutul anului trecut, proiectul FarmBioNet este implementat la nivel național de Fundația ADEPT Transilvania și se întinde pe o durată de trei ani.
Obiectivul central al inițiativei este de a demonstra pe baze științifice modul în care biodiversitatea susține o producție alimentară durabilă, ajutând fermierii să aplice măsuri eco cu costuri reduse, fără ca veniturile sau productivitatea fermelor să fie afectate negativ.