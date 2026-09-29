Acordul UE-Mercosur merge înainte. Polonia pierde prima bătălie la Curtea de Justiție a UE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins marți, 29 septembrie, solicitarea Poloniei de a suspenda aplicarea acordului comercial dintre UE și statele Mercosur.
Demersul Varșoviei urmărea blocarea temporară a acordului cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, în contextul opoziției guvernului polonez față de efectele pe care înțelegerea le-ar putea avea asupra agriculturii.
Acordul comercial interimar a început să fie aplicat provizoriu la 1 mai 2026. Polonia contestă atât modul în care a fost aprobat, cât și aplicarea sa înaintea unei soluționări definitive a litigiului.
Polonia a contestat acordul la CJUE
Guvernul de la Varșovia a sesizat Curtea de Justiție în luna mai și a cerut anularea deciziei europene privind semnarea și aplicarea provizorie a acordului comercial.
Polonia susține că procedura folosită la nivel european ridică probleme juridice și că acordul poate afecta interesele fermierilor și competitivitatea agriculturii poloneze. Autoritățile poloneze s-au opus acordului încă dinaintea sesizării instanței europene.
Solicitarea privind suspendarea aplicării acordului a fost însă respinsă de instanța europeană. Acest lucru permite continuarea aplicării provizorii a înțelegerii comerciale, în timp ce acțiunea principală a Poloniei împotriva deciziei europene continuă.
Ce este acordul UE-Mercosur
Înțelegerea comercială leagă Uniunea Europeană de Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, statele care formează blocul Mercosur.
Documentele europene prevăd două componente juridice distincte: acordul de parteneriat UE-Mercosur și acordul comercial interimar. Cel din urmă acoperă domeniile aflate în competența exclusivă a Uniunii Europene și poate fi aplicat provizoriu după aprobarea la nivel european.
Disputa dintre Polonia și instituțiile europene se concentrează inclusiv pe modul în care aceste două componente au fost separate și pe procedura de aprobare.
Brazilia, principalul partener al României
Acordul are relevanță și pentru România, chiar dacă schimburile comerciale cu cele patru state Mercosur reprezintă o pondere redusă din comerțul exterior al țării.
În 2024, Brazilia a reprezentat 86,1% din exporturile României către cele patru state Mercosur și 58,5% din importurile provenite din această regiune.
România exportă în principal mașini și echipamente mecanice, vehicule și componente, echipamente electrice, produse din cauciuc și metale.
La importuri, printre principalele categorii se află reziduuri și deșeuri alimentare, tutun, vehicule și echipamente pentru căi ferate, pastă de lemn și cafea.
Comerțul României este concentrat în câteva companii
Datele privind schimburile comerciale cu Mercosur indică o concentrare ridicată la nivelul companiilor.
13 firme au realizat 75% din exporturile României către cele patru state în 2024, iar 20 de companii au generat 80% din totalul exporturilor către regiune.
La importuri, 20 de firme au concentrat aproximativ 80% din volumul tranzacțiilor, în timp ce șapte companii au o activitate axată în special pe produse provenite din Mercosur.
Acordul continuă în ciuda demersului Poloniei
Decizia Curții de Justiție privind suspendarea nu închide litigiul inițiat de Polonia. Cererea principală, prin care Varșovia contestă decizia Consiliului UE referitoare la semnarea și aplicarea provizorie a acordului, rămâne în procedură.
Până la o eventuală decizie diferită în cauza principală, acordul comercial interimar UE-Mercosur își continuă aplicarea provizorie.