Advertising
Social· 1 min citire
Aproape 15.000 de elevi lipsesc de pe listele Evaluării Naționale 2026
Școală
Evaluarea Națională 2026 începe luni pentru peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a, însă datele oficiale arată că aproximativ 14.600 de elevi care figurau înscriși la începutul anului școlar nu se regăsesc printre candidații examenului. Potrivit statisticilor, în clasa a VIII-a erau înscriși 162.616 elevi la începutul anului școlar 2025-2026.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:09Bărbat de 75 de ani din Hunedoara, reținut după ce și-a amenințat soția cu un pistol din Al Doilea Război Mondial
- 11:39Loto 6/49, Joker și Noroc, 21 iunie 2026: report de 6,4 milioane de euro. Când se publică rezultatele
- 08:53Alertă pe litoralul bulgăresc: înotul interzis pe o plajă din Varna după descoperirea unor bacterii periculoase
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News