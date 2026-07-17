Avertismentul specialiștilor: pericolele ascunse de pe fructele și legumele nespălate

Spălarea fructelor și legumelor înainte de consum este unul dintre cele mai frecvente sfaturi de sănătate, însă ignorarea acestei reguli aparent banale poate avea consecințe severe.
Deși adesea suntem tentați să sărim peste acest pas din lipsă de timp sau din convingerea că produsele achiziționate sunt deja curate, riscurile la care ne expunem sunt semnificative, mai ales dacă aceste alimente sunt consumate crude.
Principalul pericol, infecțiile bacteriene severe
Potrivit experților citați de publicația Real Simple, principalul pericol este reprezentat de infecțiile bacteriene severe. Produsele nespălate pot purta bacterii dăunătoare preluate din sol, apă, de la animale sau în timpul manipulării lor pe lanțul de aprovizionare.
Specialista Kimberly Baker avertizează că pe suprafața acestora se pot ascunde agenți patogeni periculoși precum E. coli, Salmonella, Listeria sau Shigella, alături de paraziți ca Cyclospora. Ingerarea acestor microbi poate declanșa toxiinfecții alimentare manifestate prin febră, diaree, vărsături și crampe musculare.
Necurățarea corespunzătoare ne expune la ingerarea unor reziduuri fizice sau chimice
Dincolo de pericolul nevăzut al bacteriilor, necurățarea corespunzătoare a produselor agricole ne expune și la ingerarea unor reziduuri fizice sau chimice nedorite. Printre acestea se numără urme de pământ, nisip, pietre de mici dimensiuni, insecte sau chiar materii fecale.
De asemenea, pe suprafața produselor pot rămâne cantități importante de pesticide. În acest sens, experta Sandra Eskin subliniază că fructele de pădure și legumele cu frunze necesită o atenție sporită din cauza structurii lor poroase. La rândul său, expertul Bryan Quoc Le atrage atenția că fructele cu coajă pufoasă, cum sunt piersicile, tind să rețină o cantitate mult mai mare de reziduuri chimice în crăpăturile lor naturale.