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Incendiu în zona Piața Gării din Târgu Mureş. Ard mai multe traverse de cale ferată stivuite
FOTO: Arhivă
Publicat10 iul. 2026, 07:52
Actualizat10 iul. 2026, 07:53
Un incendiu a izbucnit joi seară în municipiul Târgu Mureș, unde mai multe traverse de cale ferată stivuite au fost cuprinse de flăcări.
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