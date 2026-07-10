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Incendiu în zona Piața Gării din Târgu Mureş. Ard mai multe traverse de cale ferată stivuite

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat10 iul. 2026, 07:52
Actualizat10 iul. 2026, 07:53

Un incendiu a izbucnit joi seară în municipiul Târgu Mureș, unde mai multe traverse de cale ferată stivuite au fost cuprinse de flăcări.

”Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Târgu Mureş au fost solicitaţi să intervină, cu puţin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la traverse de cale ferată stivuite, în municipiul Târgu Mureş, în zona Piaţa Gării”, anunţă, joi seară, ISU Mureş.

La locul evenimentului intervin trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, precum şi o ambulanţă SMURD.

Incendiul a fost localizat la 9 stive de traverse din lemn, însumând aproximativ 18 mc de lemn tratat, dintr-un total de 50 de stive.

”Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, au precizat pomierii.

În momentul publicării acestei știri, pompierii acţionează în continuare pentru lichidarea incendiului.

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