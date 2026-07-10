Incendiu în zona Piața Gării din Târgu Mureş. Ard mai multe traverse de cale ferată stivuite

Publicat 10 iul. 2026, 07:52 Actualizat 10 iul. 2026, 07:53

Un incendiu a izbucnit joi seară în municipiul Târgu Mureș, unde mai multe traverse de cale ferată stivuite au fost cuprinse de flăcări.

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