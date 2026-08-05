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Laurențiu Botin a descins la vila lui Ilie Bolojan

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat5 aug. 2026, 22:15
SursăRealitatea PLUS

Laurențiu Botin a descins la vila lui Ilie Bolojan primită de la RAAPPS, i-a verificat becurile și dacă nu îi funcționează aerul condiționat, așa cum chiar el ne-a spus. Să urmărim imaginile.

Jurnalistul Realitatea PLUS Laurențiu Botin a mers la vila de protocol pusă la dispoziția premierului Ilie Bolojan de către RAAPPS, pentru a verifica la fața locului condițiile din imobil. Demersul a venit după ce chiar el anunțase că va verifica dacă locuința dispune de instalații de climatizare funcționale și care este starea dotărilor.

Imaginile și concluziile vizitei au fost prezentate ulterior în materialul realizat de Realitatea PLUS.

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