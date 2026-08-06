Consum uriaș de energie miercuri seară: România a fost nevoită să importe aproape o treime din necesar

Apelul autorităților pentru reducerea voluntară a consumului de energie a rămas fără ecou în rândul populației și companiilor. Miercuri seară, cererea a urcat în intervalul critic la 7.700 MW — aproape de recordul acestei veri —, forțând rețeaua națională să depindă masiv de importuri pentru a acoperi deficitul.

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