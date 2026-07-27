Nicolae Voiculeț revine pe scenă: primul sunet al naiului va fi dedicat României

După luni de spitalizare și recuperare, maestrul Nicolae Voiculeț revine în fața publicului pe 29 iulie, de Ziua Imnului Național. Deși medicii i-au interzis ascensiunea la Crucea Eroilor din Bucegi, artistul va interpreta „Deșteaptă-te, române!” pe Riviera Mangalia, la Neptun, într-un concert dedicat României și revenirii sale pe scenă.
”Primul sunet după lunile de boală va fi pentru România. În ultimele luni am trăit cea mai grea încercare a vieții mele. Au fost luni de spitalizare, de suferință și de recuperare. Au fost zile în care nu știam dacă voi mai avea puterea să urc vreodată pe o scenă și să cânt. Pentruun om care și-a dedicat viața naiului, au fost clipe în care fiecare respirație a devenit o luptă. În tot acest timp am avut un singur vis. Ca primul sunet pe care îl voi ridica din naiul meu după această încercare să răsune deasupra României. De aceea, mi-am dorit ca pe 29 iulie – Ziua Imnului Național, să urc din nou la Crucea Eroilor din Munții Bucegi, la peste 2.300 de metri altitudine, și să intonez „Deșteaptă-te, române!” deasupra țării pe care o iubesc.
Din păcate, după ultimele consultații, medicii mi-au interzis categoric acest efort. Mi-au spus că organismul meu nu este încă pregătit pentru o asemenea ascensiune, iar altitudinea, drumul și susținerea unui recital în acele condiții ar putea pune în pericol recuperarea pe care am câștigat-o cu atât de multă luptă. Am primit această veste cu tristețe. Nu pentru că renunț la un concert, ci pentru că, deocamdată, sunt nevoit să renunț la un vis. Mi-am imaginat de nenumărate ori acel moment: să înalț primul sunet al revenirii mele chiar deasupra României, de la Crucea Eroilor, acolo unde cerul pare atât de aproape de sufletul acestui neam. Nu voi ajunge anul acesta la Crucea Eroilor. Dar un lucru rămâne neschimbat. Pe 29 iulie voi cânta Imnul Național al României pentru că după lunile în care m-am luptat pentru fiecare respirație, primul sunet pe care îl voi ridica din naiul meu va fi un cântec de recunoștință către Dumnezeu și un omagiu adus României.
Deși locul se schimbă. Dragostea pentru România nu. Nu mă doare că anul acesta nu voi putea urca pe munte. M-ar durea dacă, într-o zi, românii nu ar mai simți că Imnul Național îi cheamă la demnitate, la unitate și la responsabilitate față de propria lor țară.
„Deșteaptă-te, române!”este o chemare adresată fiecăruia dintre noi. O chemare la conștiință. O chemare la demnitate și la responsabilitate. O chemare la iubire de țară. Sunt convins că va veni ziua în care Dumnezeu îmi va îngădui să urc din nou la Crucea Eroilor și să împlinesc acest vis. Până atunci, vă invit ca pe 29 iulie, oriunde vă veți afla, să ascultați Imnul României nu doar cu urechile, ci și cu inima.
Pentru că un popor nu este definit doar de granițele sale. Este definit de conștiința celor care îl alcătuiesc.
Miercuri, 29 iulie ne vedem pe Riviera Mangalia, la Neptun.” a declarat Nicolae Voiculeț.