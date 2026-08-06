Advertising
Social· 1 min citire
Profesorii amenință că vor boicota începerea noului an școlar
Greva profesorilor
Publicat6 aug. 2026, 11:12
Sursărealitatea.net
Sindicatele cer salarii mai mari pentru toți angajații din educație
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:42Românii cumpără tot mai puțin. Consumul a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele 11 luni: datele INS
- 09:14Cea de-a 14-a ediție a Festivalului Săptămâna Haferland începe astăzi
- 22:15Laurențiu Botin a descins la vila lui Ilie Bolojan
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News