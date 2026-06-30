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România, prima țară din UE care riscă să rămână aproape fără apă. Schimbările climatice adâncesc criza
Apă potabilă
Publicat30 iun. 2026, 09:07
Sursărealitatea.net
România, prima țară din UE care aproape că rămâne fără apă. Țara noastră intră în zona de risc. Folosește vara aproape 34% din resursele de apă dulce disponibile, arată cele mai recente date ale Agenției Europene de Mediu. Nivelul depășește cu mult pragul de avertizare de 20%, conform Realitatea PLUS.
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