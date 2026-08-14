Se spune sau nu „La mulți ani!” de Sfânta Maria Mare? Explicațiile Bisericii despre urările din data de 15 august

15 august, ziua în care creștinii ortodocși prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, aduce în fiecare an aceeași întrebare: este potrivit să le spunem „La mulți ani!” celor care poartă numele Maria, Marian, Mariana sau alte derivate? Deși există credința că urarea ar fi nepotrivită în această zi, deoarece sărbătoarea amintește de trecerea Maicii Domnului la cele veșnice, explicațiile teologice pun accentul pe o semnificație diferită.
De ce există această dilemă
Adormirea Maicii Domnului este cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare și este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Pentru că termenul „adormire” face referire la moartea Fecioarei Maria, unii credincioși consideră că ziua nu ar trebui privită ca o onomastică și că urările de „La mulți ani!” ar fi mai potrivite pe 8 septembrie, când este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, cunoscută drept Sfânta Maria Mică.
Totuși, interpretarea ortodoxă a sărbătorii este una profund legată de ideea de viață veșnică. Adormirea Maicii Domnului nu este privită doar ca un moment al morții, ci ca o trecere la viața veșnică.
Este greșit să spunem „La mulți ani” pe 15 august?
Potrivit explicațiilor oferite de preoți, nu este considerat greșit să le transmitem urări celor care își sărbătoresc numele pe 15 august. Părintele Gabriel Cazacu, de la Mănăstirea Cașin din București, a explicat în umră cu ceva timp că această zi poate fi un prilej de bucurie și că urările adresate sărbătoriților sunt firești.
În tradiția ortodoxă, accentul cade pe trecerea Maicii Domnului către viața veșnică, motiv pentru care sărbătoarea nu este una a tristeții, ci una a bucuriei și speranței.
Astfel, cei care poartă numele Maria, Marian, Mariana și alte nume derivate pot primi fără probleme urări de „La mulți ani!” pe 15 august.
Sfânta Maria Mare și Sfânta Maria Mică
Cele două sărbători dedicate Maicii Domnului sunt distincte. Pe 15 august este prăznuită Adormirea Maicii Domnului, iar pe 8 septembrie este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului.
Prin urmare, persoanele care poartă numele Maria și derivatele acestuia pot fi felicitate atât în funcție de tradiția familiei, cât și de momentul în care aleg să își serbeze onomastica.