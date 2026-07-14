Soția bărbatului aspirat pe jumătate în afara avionului Ryanair, mărturie cutremurătoare: „Dacă murim, murim împreună”

Un pasager în vârstă de 61 de ani a fost la un pas să fie aspirat în afara unui avion Ryanair, după ce geamul de lângă locul său s-a spart în timpul zborului. Aeronava decolase din Salonic, Grecia, și se îndrepta spre orașul Memmingen din Germania. Bărbatul, cetățean sârb, se află în continuare internat în spital, cu răni grave și traume psihologice.
Centura de siguranță i-a salvat viața
Incidentul s-a produs vineri, la scurt timp după decolarea aeronavei. Soția pasagerului a povestit că bărbatul stătea chiar lângă fereastră și avea centura de siguranță prinsă în momentul în care geamul s-a spart.
„Soţul meu stătea chiar lângă fereastră. Din fericire, avea centura de siguranţă - centura i-a salvat viaţa”, a povestit Svetlana Maximovic.
Potrivit femeii, Ljubiša Karović a rămas „afară din avion până la nivelul pieptului” timp de aproximativ două minute. Ea a reacționat imediat și l-a prins de picioare, iar alți doi pasageri au ajutat-o să îl tragă înapoi în cabină. Bărbatul și-ar fi pierdut cunoștința de trei ori în timpul incidentului.
„Am reacționat imediat și i-am prins picioarele. M-am gândit: «Dacă murim, murim împreună»”, a declarat Grković.
Bărbatul a suferit răni grave și arsuri
Pasagerii au relatat că centura de siguranță a ajutat la menținerea bărbatului în interiorul aeronavei, în timp ce capul și umerii săi se aflau în afara avionului. În urma incidentului, acesta a suferit leziuni la nivelul gâtului și umărului, dar și arsuri, iar în prezent poartă un guler cervical. Soția sa spune că bărbatul este grav rănit și se află încă în stare de șoc. Acesta nu își amintește în totalitate ce s-a întâmplat și are dificultăți de comunicare.
„Pentru mine este important că este în viață...mâna lui este afectată în mod deosebit de grav și are arsuri. Nu poate comunica, nu își amintește întregul eveniment”, a declarat ea.
O piesă a motorului ar fi lovit geamul
Soția pasagerului spune că a avut impresia că o parte a motorului aeronavei s-a desprins și a lovit geamul de lângă soțul ei. Mai mulți pasageri au povestit că au auzit un zgomot asemănător unei explozii înainte ca în cabină să se producă depresurizarea. Potrivit unui consultant tehnic în aviație angajat de familia victimei, o piesă de la unul dintre motoarele avionului s-ar fi desprins, ar fi lovit geamul și l-ar fi spart. Decompresia rapidă a creat o forță puternică de aspirație, care a tras temporar partea superioară a corpului pasagerului în afara aeronavei.
Autoritatea greacă pentru investigarea accidentelor aeriene și feroviare, împreună cu expertul angajat de familie, examinează în prezent avionul. Expertul în aviație și pilotul Grigoris Konstantelos a vorbit despre o posibilă succesiune asemănătoare a evenimentelor.
Avionul s-a întors pe aeroportul din Salonic
Expertul a explicat că pasagerii au avut noroc că incidentul s-a produs la scurt timp după decolare. La altitudinea de croazieră, diferența mai mare de presiune ar fi putut provoca o decompresie mult mai violentă, cu potențial exploziv.