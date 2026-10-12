Ștafeta Veteranilor Invictus ajunge la Târgu Mureș. Ceremonie în fața Primăriei
Ștafeta Veteranilor Invictus
Ștafeta Veteranilor Invictus ajunge la Târgu Mureș pe 12 octombrie. Ceremonia are loc la Primărie, înainte de continuarea traseului spre Mediaș.
Ștafeta Veteranilor Invictus ajunge luni, 12 octombrie 2026, la Târgu Mureș, într-un demers național dedicat cinstirii eroilor României și promovării valorilor precum respectul, solidaritatea și spiritul de echipă. Militari activi și în rezervă, veterani, sportivi, elevi și voluntari participă la această inițiativă care străbate țara timp de 25 de zile.
Ceremonia de primire a voluntarilor este programată la ora 18:00, în fața Primăriei municipiului Târgu Mureș. Evenimentul face parte din cea de-a XIII-a ediție a proiectului, organizat de voluntarii Invictus România.
Ștafeta Veteranilor 2026, un omagiu adus eroilor României
Inițiată în anul 2014, Ștafeta Veteranilor Invictus este o inițiativă națională care îmbină sportul, voluntariatul și educația patriotică. Proiectul are ca obiectiv păstrarea vie a memoriei celor care și-au sacrificat viața pentru România, precum și recunoașterea meritelor veteranilor și ale militarilor răniți în misiuni și operații.
În fiecare an, participanți din diferite comunități se alătură acestei acțiuni, fie alergând, pedalând sau sprijinind organizarea etapelor. Militari, polițiști, jandarmi, pompieri, profesori, elevi, familii și reprezentanți ai instituțiilor publice contribuie la transmiterea mesajului de recunoștință față de eroii țării.
Mesajul proiectului este unul simplu: nu contează distanța parcursă de fiecare participant, ci implicarea și dorința de a duce mai departe memoria celor care au servit România.
Când ajunge Ștafeta Veteranilor la Târgu Mureș
Luni, 12 octombrie, voluntarii sosesc la Târgu Mureș dinspre Odorheiu Secuiesc, pe traseul galben al Ștafetei Veteranilor. Primirea oficială este programată la ora 18:00, în fața Primăriei municipiului.
Organizatorii îi invită pe locuitori să fie alături de participanți, să îi întâmpine și să îi încurajeze pe parcursul acestui demers dedicat eroilor României.
Marți, 13 octombrie, de la ora 8:30, este programată ceremonia de plecare din Piața Teatrului. Ștafeta își va continua apoi traseul spre Mediaș, urmând să traverseze și alte localități înainte de sosirea la Carei.
Trei trasee, trei culori și un singur mesaj
Ediția din 2026 se desfășoară în perioada 1-25 octombrie, pe trei trasee simbolice: Albastru, Galben și Roșu, inspirate de culorile Drapelului Național.
Startul a fost dat la București, de la Monumentul Eroilor Patriei, situat în fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”. De acolo, voluntarii au pornit pe rute diferite, traversând orașe și comunități din întreaga țară.
Pe parcursul celor trei trasee, participanții se opresc la monumente și cimitire ale eroilor, unde sunt organizate momente de reculegere și ceremonii simbolice de predare-primire a ștafetei.
Aceste opriri reprezintă ocazii de comemorare a celor care au făcut sacrificiul suprem pentru România și de implicare a comunităților locale în păstrarea memoriei istorice.
Ștafeta Veteranilor se încheie la Carei, de Ziua Armatei României
Punctul final al Ștafetei Veteranilor Invictus 2026 este municipiul Carei, unde cele trei trasee urmează să se reunească pe 25 octombrie, de Ziua Armatei României.
Data are o semnificație istorică deosebită, fiind legată de eliberarea ultimei părți a teritoriului național aflate sub ocupație în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în anul 1944.
Prin această inițiativă, organizatorii își propun să apropie generațiile, să promoveze voluntariatul și să păstreze vie recunoștința față de militarii care au apărat țara.
Ștafeta Veteranilor Invictus demonstrează că memoria eroilor poate fi dusă mai departe prin implicare, solidaritate și respect, iar fiecare comunitate are un rol în păstrarea acestor valori.
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