Tragedie în Portugalia: trei muncitori români au murit într-un rezervor de apă. Ce se știe despre accident
Muncitori români morți în Portugalia
Trei muncitori români, de 21, 24 și 40 de ani, au murit într-un rezervor de apă din Portugalia. Alți trei oameni au primit îngrijiri medicale. Ancheta continuă.
Trei muncitori români, în vârstă de 21, 24 și 40 de ani, au murit într-un rezervor de apă din sudul Portugaliei, în timp ce efectuau lucrări de impermeabilizare. Tragedia s-a produs în zona Quinta do Lago, pe o proprietate privată din apropierea localității Loulé.
Alte trei persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului. Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul nu au fost stabilite, iar autoritățile portugheze urmează să investigheze cazul.
Potrivit informațiilor publicate de presa portugheză și preluate de Radio România, victimele au fost găsite fără viață în interiorul rezervorului în care lucrau.
Trei muncitori români au murit în timp ce efectuau lucrări într-un rezervor
Cei trei bărbați desfășurau lucrări de impermeabilizare în interiorul unui rezervor de apă aflat pe o proprietate privată din sudul Portugaliei.
Victimele aveau 21, 24 și, respectiv, 40 de ani. În ciuda intervenției echipelor de salvare, acestea nu au mai putut fi salvate.
Incidentul a mobilizat serviciile de urgență și autoritățile locale, care au intervenit pentru gestionarea situației și pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.
Alte trei persoane, cu vârste cuprinse între 50 și 52 de ani, au primit asistență medicală la fața locului. Acestea au refuzat ulterior transportul la spital, potrivit informațiilor publicate de presa portugheză.
Unde s-a produs tragedia din Portugalia
Accidentul a avut loc în Quinta do Lago, o zonă din sudul Portugaliei, în apropiere de localitatea Loulé, în regiunea Algarve.
Cei trei muncitori se aflau într-un rezervor de apă al unei proprietăți private, unde efectuau lucrări de etanșare și impermeabilizare.
Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile portugheze, victimele au fost găsite în interiorul rezervorului. Deocamdată, nu au fost stabilite oficial toate circumstanțele care au dus la producerea incidentului.
Cauza morții celor trei români nu a fost stabilită
Ancheta urmează să clarifice ce s-a întâmplat în interiorul rezervorului și care au fost factorii care au provocat moartea celor trei muncitori.
Printre aspectele care trebuie investigate se numără condițiile în care se desfășurau lucrările și eventualele riscuri existente în spațiul închis.
Până la stabilirea rezultatelor anchetei, cauza exactă a deceselor rămâne necunoscută. Nu există suficiente informații confirmate pentru a afirma că muncitorii au murit din cauza unei intoxicații sau a unui alt factor specific.
Autoritățile portugheze investighează accidentul de muncă
Garda Națională Republicană din Portugalia și serviciile de intervenție au fost implicate în gestionarea incidentului. De asemenea, Inspectoratul pentru Condiții de Muncă urmează să cerceteze împrejurările în care s-a produs tragedia.
Investigația va trebui să stabilească modul în care s-a desfășurat activitatea în rezervor și dacă au fost respectate măsurile de securitate și sănătate în muncă aplicabile unor asemenea operațiuni.
Rezultatele verificărilor vor putea clarifica dacă accidentul a fost provocat de condițiile din interiorul rezervorului sau de alți factori.
Moartea celor trei muncitori români în Portugalia reprezintă o tragedie ale cărei cauze sunt încă investigate. Autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul și dacă au existat nereguli în desfășurarea lucrărilor.
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