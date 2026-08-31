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Zeci de polițiști mobilizați pentru a potoli un scandalagiu de 17 ani în centrul orașului Târgu Mureș

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Mures
Scris de Realitatea de Mures Publicat: 31 aug. 2026, 11:49

Conflict soldat cu zeci de polițiști și jandarmi mobilizați. Dosar penal pentru lovire

Incidentul a avut loc pe 29 august, în jurul orei 22.45. Polițiștii din Târgu Mureș aveau informații că se pregătește un conflict în zona centrală și au mobilizat din timp efective de la Poliția municipiului, rutieră, investigații criminale și jandarmi.

Conflictul s-ar fi produs între un bărbat de 46 de ani din Târgu Mureș și tânărul de 17 ani din Cluj-Napoca, cei doi agresându-se fizic. Niciunul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii au legitimat 40 de persoane, iar peste 20 au fost conduse la sediu pentru clarificări.

Au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 15.000 de lei, pentru tulburarea ordinii publice. Separat, a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Cercetările continuă, iar persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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