Ghiozdanul prea greu poate afecta copiii. Semnele la care părinții trebuie să fie atenți la început de an școlar

Publicat 31 aug. 2026, 11:08 Sursă Realitatea.net

Începutul anului școlar aduce pentru mulți elevi ghiozdane pline cu manuale, caiete, laptopuri, sticle cu apă, echipament sportiv sau alte obiecte necesare pe parcursul zilei. Atunci când încărcătura este prea mare, ghiozdanul poate pune presiune pe umeri și spate, mai ales în cazul copiilor care merg pe jos până la școală sau au activități după ore.

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