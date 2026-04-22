Cum s-a adaptat Louis Munteanu în SUA

Louis Munteanu a jucat doar 6 meciuri pentru DC United, fără să marcheze niciun gol. Totuşi, jucătorul de 23 de ani e încântat de transfer şi de condiţiile din MLS.

”Îmi place foarte mult aici. Este un campionat foarte bun, chiar dacă unii au avut dubii în privinţa acestui transfer. Este un campionat bazat foarte mult pe fizic. Sunt echipe foarte bune, care au investit mulţi bani, iar campionatul este în plină ascensiune. Nu există zi în care să nu lucrăm cu echipa în sală. Practic, la asta lucrez foarte mult acum şi deja mă simt mult mai bine din acest punct de vedere.

Momentan, din păcate, sunt accidentat. Am o întindere şi sunt în proces de recuperare. Dar, cu siguranţă, această perioadă mă va face mai puternic, pentru că, aşa cum am mai spus înainte, practic stau în sală şi lucrez foarte mult la ceea ce am nevoie acum. Mi s-a făcut un program strict pentru minusurile pe care le am în prezent şi încerc în fiecare zi să progresez cât de mult pot.

Infrastructura aici este la un alt nivel. Nici în Italia nu am întâlnit aşa ceva. În ceea ce priveşte adaptarea, băieţii m-au primit foarte bine. Este o altă lume din acest punct de vedere. Toată lumea vrea să te ajute. Aici am simţit cea mai mare diferenţă faţă de Europa. Toţi sunt deschişi să te ajute şi îţi vor binele.

Chiar ieri am avut o şedinţă cu toţi jucătorii noi care au ajuns în MLS în acest sezon, împreună cu foşti jucători care au evoluat în MLS timp de 10 ani. Au încercat să ne dea sfaturi despre cum să ne adaptăm cât mai repede şi ce ar trebui să facem pentru a ne integra.

Pentru mine contează aceste lucruri, iar cine mă cunoaşte ştie cum sunt eu în viaţa de zi cu zi, un băiat timid. Tot ce s-a întâmplat până acum m-a făcut să mă simt ca unul de-ai lor, nu un străin în ţara lor", a spus Louis Munteanu, pentru digisport.ro .