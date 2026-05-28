Fotbal: Crystal Palace a cucerit trofeul Conference League, după 1-0 în finala cu Rayo Vallecano

Echipa engleză de fotbal Crystal Palace a cucerit trofeul Conference League, după ce a învins formația spaniolă Rayo Vallecano cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, în finala disputată pe RB Arena din Leipzig.

Diferența a fost făcută de golul marcat de francezul Jean-Philippe Mateta (51).

Londonezii au controlat prima parte a meciului, dar Rayo a avut primele ocazii de gol. Alemao (25) a reluat puțin pe lângă poartă de la circa 11 metri. Unai Lopez (39) a șutat și el puțin alături de la circa 18 metri.



''Vulturii'' au fost aproape de deschiderea scorului prin Mitchell (45+1), care a trimis cu capul pe lângă poartă din poziție ideală.

Crystal Palace a deschis scorul la scurt timp după pauză, la capătul unei faze în care defensiva madrilenilor a gafat în serie. Wharton a avansat nestingherit și a șutat de la circa 20 de metri (51), portarul Batalla a respins în față, iar Mateta a reluat simplu în plasă.



Echipa condusă de pe margine pentru ultima oară de austriacul Oliver Glasner a fost aproape de a-și dubla avantajul la lovitura liberă executată de spaniolul Yeremy Pino (56), la care mingea a lovit ambele bare.



Batalla (57) s-a opus golului la reluarea lui Mateta de la 6 metri.

Ultima jumătate de oră a aparținut madrilenilor, care au căutat egalarea, fără a avea o abordare coerentă sau inspirată, în timp ce londonezii s-au limitat să se apere și să încerce să dea lovitura pe contre.



Alemao (58) l-a testat pe portarul Henderson cu un șut de al distanță, tot brazilianul având ultima șansă a meciului (90+5), când s-a precipitat la 18 metri și a șutat pe lângă poartă.

Internaționalul român Andrei Rațiu a fost integralist, dar a avut o evoluție modestă, părând apăsat de miza meciului și fiind prins de multe ori prea avansat pentru postul de fundaș dreapta.



În min. 36, jocul a fost întrerupt pentru circa două minute din cauza faptului că un suporter al lui Rayo a avut nevoie de îngrijiri medicale în tribună.



Crystal Palace și-a trecut în palmares al treilea său trofeu și primul european, după ce a câștigat Cupa Angliei și Supercupa Angliei în vara trecută.



Crystal Palace încheie sezonul cu 60 de meciuri în toate competițiile, cu 21 de victorii, 20 de egaluri și 19 înfrângeri.



Crystal Palace este al treilea club din Premier League (toate londoneze) care joacă finala Conference League, toate cucerind trofeul, după West Ham (2022/23) și Chelsea (2024/25).



Aceasta a fost a doua finală consecutivă a competiției între echipe din Anglia și Spania, după ce Chelsea a învins-o pe Betis Sevilla anul trecut cu 4-1.