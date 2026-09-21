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Sport· 1 min citire
Fotbal: Dinamo București a revenit pe primul loc în Superligă, după 4-0 cu Farul
Dinamo revine pe primul loc în Superligă
Publicat21 sept. 2026, 07:56
Sursărealitatea.net
În urma victoriei, formația pregătită de Nuno Campos a acumulat 23 de puncte.
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