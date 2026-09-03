Liga Națiunilor: Se pun în vânzare biletele pentru meciul Polonia – România

Publicat 3 sept. 2026, 08:35 Sursă realitatea.net

Tichetele vor putea fi cumpărate începând de joi, 3 septembrie, online, de pe platforma Federației Române de Fotbal, până pe 18 septembrie sau până la epuizarea lor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre RomaniaPoloniabiletefrffotbaltichetevanzare