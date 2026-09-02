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Sorana Cîrstea joacă miercuri, în turul doi la US Open. Diane Parry, din Franţa, va fi adversara româncei

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea

Scris deStoica Marian
Publicat2 sept. 2026, 08:57
Sursărealitatea.net

Sorana Cîrstea, locul 17 WTA şi cap de serie 16, va evolua, miercuri, în turul doi la US Open, ultimul grand slam al anului.

Meciul este primul de pe terenul 12 şi va începe la ora 18.00.

Cele două jucătoare se vor întâlni în premieră în circuit.

Dacă trece de Diane Parry, Sorana va evolua în turul trei cu învingătoarea meciului dintre italiencele Jasmine Paolini, locul 21 WTA, şi Lucrezia Stefanini, locul 119 mondial.

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