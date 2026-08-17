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Sport· 1 min citire
Marius Șumudică și-a criticat jucătorii: „Dansăm călușarii?”
Marius Șumudică, antrenorul lui CFR Cluj
Corvinul Hunedoara a învins fără drept de apel CFR Cluj, scor 3-0, în etapa cu numărul 5 din Superliga.
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