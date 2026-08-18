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Sport· 2 min citire
Tenis: Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Cincinnati (WTA)
Sorana Cîrstea
Publicat18 aug. 2026, 08:24
Sursărealitatea.net
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, luni, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 7.433.076 de dolari, după ce rusoaica Ana Kalinskaia a abandonat la scorul de 6-7 (4/7), 6-1, 5-0.
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