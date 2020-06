De astăzi încep să circule spre mare Trenurile Soarelui. Vor fi 36 de garnituri care vor asigura legătura între cele mai importante orașe din țară și litoralul Mării Negre. În fiecare tren va exista și câte un electrician, în cazul în care se strică aerul condiționat, informează Realitatea PLUS.

În această dimineață, peronul din Gara de Nord era plin de oameni care au ales să meargă la mare cu trenul pentru ca, de astăzi, circulă Trenurile Soarelui.

In prima parte a zilei stim ca vor fi trenuri care vor circula in special din Baia Mare, Iasi si Timisoara, dar si Satu Mare. In urmatoarele zile vor fi introduse trenuri din principalele orase ale tarii catre litoralul romanesc.

Daca vreti sa mergeti de la Bucuresti la Constanta, spre exemplu, trebuie sa stiti ca un bilet costa aproximativ 60 de lei si calatoria va dura doua ore.

Cei de la CFR Calatori au decis ca in fiecare tren sa existe cate un electrician pentru a remedia eventualele probleme aparute in cazul sistemelor de aer conditionat.

In cazul in care calatoriti cu trenul si va luati bilete din timp, aveti reducere. Totodata, elevii si studentii au gratuitate.

Exista insa si mai multe reguli care trebuie respectate de calatori, cum ar fi purtatul mastii de protectie in tren, care este obligatorie. De asemenea, CFR incearca sa mentina distantarea sociala prin ocuparea unui loc da, unul liber in vagoane.