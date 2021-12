Uniunea Militarilor şi Poliţiştilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) consideră că este necesară revenirea la forma iniţială a Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Preşedintele UMPMV, gl.(r) Gabriel Oprea este cel care a iniţiat Legea 223/2015, ca vicepremier pentru securitate naţională, şi cel care a susţinut-o inclusiv din postura de premier interimar, până la adoptarea sa de către Parlament. Proiectul legislativ iniţiat de Gabriel Oprea a trecut de Parlament fără niciun vot împotrivă, legea fiind ulterior promulgată de către preşedintele României.

Iniţiativele legislative, deciziile şi măsurile aplicate de preşedintele UMPMV, gl.(r) Gabriel Oprea, în calitate de ministru al Apărării naţionale, al Afacerilor interne, de vicepremier pentru securitate naţională, dar şi ca premier interimar, au fost apreciate de către liderii sindicatelor din domeniu.

De-a lungul timpului, aceştia şi-au exprimat public aprecierea, în mod deosebit faţă de Legea 223/2015, în cadrul întâlnirilor cu fostul vicepremier pentru securitate naţională.

Mircea Dogaru: „Noi am comunicat întotdeauna bine cu dumneavoastră, ne-am ţinut de cuvânt şi noi, şi dumneavoastră. Dumneavoastră aţi avut o contribuţie esenţială, mai ales cu Legea 223/2015, o lege reparatorie care apăra egalitatea”.

Valeriu Pricină: „Aţi promovat în spaţiul public problematica pensiilor militare, asociind la dezbatere formaţiunile sindicale şi direcţiile responsabile din sistemul militar, aţi organizat elaborarea unei legi a pensiilor militare de stat şi aţi susţinut în plan parlamentar, politic şi instituţional, votarea şi promulgarea legii 223/2015. Noi, cei din sindicat, am apreciat atitudinea dumneavoastră pentru că am înţeles cu toţii că nu este vorba despre simple iniţiative camaradereşti ale unui militar faţă de camarazii săi, ci despre gesturile explicite ale unui om politic care şi-a angajat partidul pe o direcţie de susţinere a instituţiilor apărării şi implicit ale profesioniştilor activi şi în rezervă care le compun. În perioada 2011 – 2015, UNPR a fost formaţiunea politică în al cărei program au fost asumate astfel de obiective, iar liderul politic, preşedintele fondator, s-a angajat într-o veritabilă luptă pentru reaşezarea problematicii apărării pe o poziţie prioritară în stat şi pentru susţinerea drepturilor militarilor activi şi în rezervă”.

Dumitru Coarnă: „Faptele ne definesc. Tot timpul încerc să fiu raţional şi să vin cu elemente concrete. Când fac recurs la memorie şi mă gândesc la 1990 – 2018, privesc la elementele bugetare de la ministerul de interne, văd că aţi fost singurul ministru care a acţionat în conformitate cu calitatea şi importanţa muncii noastre. Şi mă gândesc la toate proiectele legislative pe care le-aţi generat şi care au fost puse în practică imediat, cum ar fi norma de hrană, norma de echipament, ordonanţa 37, legea 223, transportul, lucruri care practic au avut efect imediat. Împreună am făcut aceste lucruri, îmi place să fiu corect şi am afirmat că dacă dumneavoastră nu eraţi factorul decisiv acolo, multe din proiecte nu treceau. În condiţiile acestea, sigur că aveţi respectul nostru şi în momentul în care trebuie să construiţi ceva pentru această familie din domeniul apărare, siguranţă şi ordine publică, noi vom fi alături de dumneavoastră”.

Florin Vîlnei: „Aşteptam să ne întindeţi mâna. Aţi fost singurul ministru care ne-a adus împreună, care ne-a unit. De asta are nevoie România. Cred că trebuie să fim organizaţi, ca să putem vorbi despre viitorul ministerului de interne, să putem face lucrurile să meargă. Am simţit, am văzut şi am trăit lucrurile care s-au făcut în minister în mandatul dumneavoastră. A fost o perioadă foarte bună pentru minister. Aveţi în noi un sprijin necondiţionat”.

Iulian Surugiu: „Este foarte bine ca fostul vicepremier Gabriel Oprea ne invita la discuţii. Cu toţii am avut o perioadă grea. Ne-am ridicat şi mergem înainte. Peste tot am spus că în mandatul dumneavoastră s-au făcut lucrurile cele mai bune pentru ministerul de interne. Ne aveţi alături”.

Ionel Babuş: „Sunt deosebit de onorat sa spun, alături de ceilalţi colegi pentru că noi, cei din poliţie, am simţit sprijinul venit din partea dumneavoastră şi aţi fost un ministru drept. Suntem alături de dumneavoastră şi vom fi până la capăt”.

Gabriel Oprea, preşedintele UMPMV: „Trebuie să vrei şi să poţi. Este foarte important, ca atunci când ocupi o funcţie publică, să dovedeşti seriozitate şi responsabilitate în relaţia cu oamenii, să cunoşti bine problemele cu care se confruntă instituţia respectivă, să ai deschidere spre dialog pentru a cunoaşte aceste probleme, să găseşti soluţii şi să-ţi respecţi întotdeauna cuvântul. Trebuie să apărăm ce am obţinut. Trebuie să apărăm ceea e sfânt în România. Ţara merge înainte dacă instituţiile acestea sunt respectate. Mergem pe drumul nostru, tot împreună. Legea 223/2015, o lege bună pentru beneficiarii săi, trebuie sa fie din nou aplicată în forma sa iniţială”.

Sursa: Realitatea Din UNPR