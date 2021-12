Direcția Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a anunțat care este starea drumurilor naționale din centrul țării. Ninge abundent în mai multe zone. În ultimele 12 ore s-a intervenit cu peste 100 de utilaje de deszăpezire.

DRDP BRASOV

CAROSABIL:

acoperit cu zapada pe:

– DN 7C km 130+900 – 151+000 Balea Cascada(Sb) – Cartisoara(Sb), zapada framantata 1-5 cm;

– DN 12A km 0+000 – 38+000 M.Ciuc – lim .jud.Bc. zapada framantata 0-1 cm;

– DN 13A km 60+000 – 128+000 Lupeni(Hr) – Mc.Ciuc(Hr),partial zapada framantata 0-1 cm;

– DN 13B km 0+000 – 47+000 Praid – Gheorgheni(Hr), zapada framantata 3-4 cm;

– DN 13E km 73+000 – 82+000 Zagon – Barcani(Cv), zapada batatorita 2-3 cm;

– DN 15 km 118+000 – 168+000 Brincovenesti(Ms) – Neagra(Ms), partial zapada framantata 0-1 cm;

in rest, umed in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

MĂSURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 134 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 746 TONE MATERIAL ANTIDERAPANTsi 1.5 TONE CLORURA CALCIU in intervalul orar 17:00/19.12.2021 – 05:00/20.12.2021 astfel:

– SDN Brasov: s-a actionat cu 37 autoutilaje si s-au raspandit 198 tone material antiderapant pe: A3, DN 1, DN 1A, DN 1E, DN 1S, DN 10, DN 11, DN 13, DN 13E, DN 73, DN 73A, DN 73B, DN 73F, DN73G si VOB;

– SDN Sibiu: s-a actionat cu 10 autoutilaje si s-au raspandit 39 tone material antiderapant pe: DN 1, DN 7, DN 7C, DN 7H, DN 14, DN 14A si DN 14B;

– Sectia Autostrazi Sibiu: s-a actionat cu 13 autoutilaje si s-au raspandit 80 tone sare si 1.5 tone clorura de calciu pe: A1 si A3;

– SDN Targu Mures: s-a actionat cu 28 autoutilaje si s-au raspandit 126 tone material antiderapant pe: DN 13, DN 13A, DN 13C, DN 14, DN 14A, DN 15, DN 15A, DN 15E si DN 16;

– SDN Miercurea Ciuc: s-a actionat cu 31 autoutilaje si s-au raspandit 175 tone material antiderapant pe: DN 11B, DN 12, DN 12A, DN 12C, DN 13A, DN 13B, DN 13C si DN 15;

– SDN Sfantu Gheorghe: s-a actionat cu 15 autoutilaje si s-au raspandit 128 tone material antiderapant pe: DN 2D, DN 10, DN 11, DN 11B, DN 11C, DN 12 si DN 13E;

Starea timpului:

CER: acoperit in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

PRECIPITAȚII: lapovita si ninsoare in jud. Sb;

ninge in jud. Ms, Hr si Cv; ninge slab in jud. Bv;

VÂNT: cu viteza de 30 – 40 km/h in jud. Cv;

VIZIBILITATE: buna;

Temperaturi:

BRASOV (BV) 0°C,

UNGHENI (MS) 0°C,

SIBIU (SB) +1°C,

SALIȘTE (SB) +2°C,

TARGU MUREȘ (MS) 0°C,

MIERCUREA CIUC (HR) -2°C,

SFÂNTU GHEORGHE (CV) -1°C,

SURSA: DRDP BRASOV