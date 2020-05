Situație fără precedent în centrul medical universitar Târgu Mureș, unde un reputat doctor ATI face lumină în cazul pacienților transferați la Sibiu și la Cluj, din cauza lipsei locurilor în secțiile ATI din oraș. Declarația cunoscutului medic scoate la lumină lipsa de colaborare dintre cele două spitale, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș.

Vă reamintim că aseară, secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a semnalat o situație îngrijorătoare de la Târgu Mureș, de unde pacienții bolnavi au început să fie transferați către Cluj Napoca și Sibiu: “Ieri (5 mai n.r.), de la Târgu Mureș a trebuit să mut, prin Centrul de Comandă, bineînțeles, 2 pacienți de la o terapie intesivă către Cluj, pentru că terapia respectivă intensivă a ajuns la numărul maxim de ventilatoare. De la Unitatea de Primiri Urgențe de la Mureș a trebuit să mutăm un număr de pacienți, pentru că nu mai aveau locuri unde să fie internați.”

În cursul zilei de astăzi, 7 mai, Claudiu Puiac, managerul Spitaluliui Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a anunțat că “de la UPU a fost transferat un pacient suspect Covid-19, intubat și ventilat mecanic, marți seara, deoarece pe ATI-ul nostru nu mai erau locuri disponibile, iar cei de la Spitalul Clinic Jude’ean Mureș au susținut că nici ei nu au locuri disponibile pe ATI”.

Astăzi, cunoscutul medic ATI de la Spitalul Clinic Județean Mureș, Lucian Băilă a făcut o declarație incredibilă pe pagina personală de Facebook, în care spune lucrurilor pe nume.

Băilă își începe declarația pubică într-o notă ironică, în care spune că “’țin să mulțumesc în mod deosebit, ca de la anestezist la anestezist, Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg.Mureș, d-lor directori Claudiu Puiac și Szederjesi Janos (medici anestezisti) pentru profunda intelegere și nesperatul sprijin acordat colegilor lor din secția ATI a Spitalului Clinic Județean, pentru empatia colegială care a explodat realmente în discuția oficială purtată cu dânșii.”

În realitate, adevăratele probleme sunt semnalate în continuarea postării, pe care o redăm integral:

După aproape 2 luni de covid-19, le-am solicitat sprijinul pentru preluarea câtorva pacienți critici (4) din secția ATI a SCJ, sau, dacă nu se poate, detașarea de personal mediu la secția noastră, intrucât pur si simplu suntem depășiți numeric, nu mai avem cum organiza turele la TI-Covid, locuri și ventilatoare fiind suficiente. 35 de colegi, brancardieri, infirmiere, asistente, medici sunt pozitivi, internati in spitalul nostru. Atmosfera este foarte apăsătoare, presiunea psihică este intensă, am ajuns să ne tratam intre noi, suntem și noi oameni. Ne rotăm în ture ca electronii, mulți despărțiți de familii, ne-am dereglat puțintel. Nu doream decât să ne resetăm ca s-o luăm de la capăt cu forte noi. Spre surprinderea noastră, colegii de breaslă ne-au răspuns că nu ne pot prelua nici un pacient și nu ne pot detașa nici o persoană calificată. Aveau , si acum au, in cele 20 de paturi TI, fix 5 suspecti de Covid 19, in 5 saloane. Numărul lor nu se modifică, e constant ca viteza luminii. Deci capacitate lor TI este in permanență la limita superioară. Si dacă n-au intr-un anumit moment urgențe, sigur vor avea, drobul de sare e sus. (am aflat și eu că așa este în urgență)

Nu credeam ca la maturitate profesională, după 30 de ani de activitate intr-o specialitate in care colegialitatea, solidaritatea si spiritul de echipă reprezintă trăsături caracteriale esențiale să trăiesc o asemenea dezamăgire. Câteva zile n-am fost bun de nimic, mi se parea jenant să fac public asa ceva, și acum mi-e jenă. Mie. Menționez că ne-am mai inseninat când am văzut că există totuși trăsăturile despre care vorbeam, când colegi de specialitate din Târnăveni, Sighișoara, alte orașe mari și mici ne-au oferit ajutorul. Si, în primul rând, personal mediu din alte secții ale spitalului nostru.

Dar ceea ce este cel mai jenant este faptul ca acest vestit Tg.Mureș medical cu o infrastructură suficientă, ajunge să transfere pacienti critici Covid-19 in spitale din Cluj și Sibiu, care au recționat imediat la rugămințile noastre. Subliniez faptul că sunt conștient că legal acești pacienti nu puteau fi preluați de către dânșii în acel moment, însă o adaptare legală nu ar fi fost o problemă. Iar detașarea personalului este perfect legală. Răspunsul a fost că ei au foarte, foarte mult de lucru, de parcă noi eram anesteziști de pe inelele lui Saturn și nu știam nimic din ce se întâmplă.

Așa că stai liniștit dragă SCJU, nu te vom mai deranja. Voluntariatul altor colegi ne însuflețește și ne dă putere, vom trece și peste asta. Colegii noștri se vor întoarce printre noi, poate ne vom pozitiva și noi cei rămași , ne vom reveni și ne vom face datoria față de oamenii acestui județ. Doar vă rugăm să nu ne căutați privirea o vreme…

Dr. Lucian Băilă

