Afacerile firmelor de pompe funebre vor depăși, în acest an, nivelul de jumătate de miliard de lei, cel mai ridicat din istorie.

Se întâmplă acest lucru pe fondul creșterii spectaculoase a ratei deceselor și, bineînțeles, a scumpirii costurilor legate de înmormântare, de la sicriu și cruce, la coroane, îmbălsămare și locul de veci.

O înmormântare, în România lui 2023, a ajuns să coste între 2.700 lei și câteva zeci de mii de euro, în funcție de serviciile oferite. Multe dintre firme încearcă să se încadreze în limita celor 6.789 lei, valoarea ajutorului oferit de autorități.

Inflația a atins și acest domeniu sensibil, iar costurile au crescut semnificativ dacă clienții își doresc mai mult decât varianta de bază a serviciilor de pompe funebre.

Potrivit unei analize realizată de compania de consultanță Frames, piața pompelor funebre este una cu potențial de viitor, având în vedere îmbătrânirea accelerată a populației.

Potrivit unui raport al celebrei agenții de informații americane CIA, România a avut în 2021, în perioada COVID, a doua cea mai ridicată rată de mortalitate din lume, după Serbia.

Cu 15,26 de decese la mia de locuitori, era depășită doar de Serbia, care înregistra o rată a mortalității de 16,39 decese la mia de locuitori. Interesant este că, la momentul realizării studiului, înainte de război, Ucraina ocupa poziția a șasea în acest clasament al mortalității, cu 13,77 de decese la mia de locuitori, iar Rusia poziția a șaptea, cu cota de 13,36.

În 2022, rata mortalității în România a scăzut la 12,4%.

Un alt studiu, realizat de Comisia Europeană, arată că, în prezent, România are a doua cea mai mare rată a mortalităţii infantile din UE, 5,2 la mia de copii născuţi vii, faţă de 3,2, media europeană.

România a fost depășită doar de Bulgaria (5,6 decedați sub 1 an la 1000 de născuți-vii) și urmată de Slovacia (4,9 decedați sub 1 an la 1000 de născuți-vii), Malta și Polonia (3,9 decedați sub 1 an la 1000 de născuți-vii).