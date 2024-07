Apar noi informații halucinante despre Mafia Coldistă și despre oamenii din jurul generalului negru! Blonda lui Coldea sare la atac și vine cu amenințări după seria de dezvăluiri. Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a pregătit pentru diseară o ediție explozivă cu noi dovezi care aruncă în aer orice anchetă!

„Dupa emisiunea de aseara (luni seara – n.r.), in care am facut dezvaluiri in legatura cu relatia dintre fostul premier Victor Ponta si dna Marina Pandarof, cea care apare in fotografii alaturi de Florian Coldea si Dorian Ducka, apropiatul lui Edi Rama; cea despre care a aparut in presa ca este sefa retelei M – trafic de droguri, astazi a incercat o amenintare la dresa mea pe pagina sa de socializare. Nu mi-a dat numele, dar mesajul este foarte clar dupa dezvaluirile de aseara. La scurt timp dupa ce a postat mesajul l-a sters sau l-a restrictionat. Colegii din redactie insa l-au salvat. Il voi arata si il voi trimite si autoritatilor pentru ca este foarte clar ca face referire la mine, mai ales ca astazi voi veni cu noi dezvaluiri din dosarul de la DIICOT, blocat de 2 ani de zile.

Dna Marina Pandarof are calitatea de inculpat in acest dosar. Vor fi niste dezvaluiri devastatoare in aceasta seara. Sunt niste legaturi cum nu mi-am imaginat vreodată”, a transmis, marti, Anca Alexandrescu, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Jurnalista a adaugat: „Va marturisesc ca astazi, sursa care mi-a dat mai multe informatii – pentru ca de la DIICOT nu pot sa obtin absolut nicio informatie, se refuza informatiile publice de la aceasta institutie – efectiv mi s-a facut rau dupa ce am aflat increngaturile si legaturile: pana unde a mers aceasta femeie, care era traseul drogurilor. Nu va inchipuiti, este ceva inimaginabil!

Mi-am dat seama ca acest demers al meu trebuie sa continue pentru ca ceea ce s-a discutat in ultimul an, de la tragicul accident de la 2 Mai, in legatura cu drogurile este doar un foc de paie. Mi-am dat seama dupa discutiile pe care le-am avut astazi si dupa informatiile pe care le am ca in statul roman cei care ar trebui sa lupte cu acest trafic de droguri sunt, de fapt, la masa cu traficantii. O sa auziti diseara despre personaje atat din PSD, cat si din alte zone, care au stat la masa cu acesti traficanti de droguri, care au fost prinsi – detalii inimaginabile care apar in dosar. Cel mai important lucru, o sa vedeti in exclsivitate fotografia cu dna Marina Pandarof si dl. Coldea, care apare in dosarul de la DIICOT. Sunt dezvaluiri pe care nu credeam vreoadata ca am sa ajung sa le fac”.

Moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a spus ca atunci cand a pornit lupta impotriva staului paralel nu s-a gandit ca este „o caracatita atat de mare”.

„Astazi am realizat ca ceea ce am devaluit pana acum este doar 10% din puroiul si din cangrena care a cuprins tara in ultimii 34 de ani”, a aratat jurnalista.

Ea a afirmat ca Marina Pandarof, „prin legatura pe care o avea cu un personaj din Arabia Saudita, era folosita de aceste personaje ca sa ajunga la fiul unui fost presedinte american”. „Veti afla diseara dezvaluiri in legatura cu acesta”, a mai spus Anca Alexandrescu.