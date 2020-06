Fără penali, dar să știm și noi… Nașul inițiativei „Fără penali în funcții publice”, Dan Barna pare să fi uitat tocmai de principiile pe care și le-a asumat negru pe alb și pe care le-a trâmbițat pe toate vocile, ori de câte ori a găsit o tribună disponibilă.

În clipa în care a acceptat să participe la un interviu cu Ion Cristoiu, „Coroiu” pentru cunoscători, Dan Barna a șters orice urmă de credibilitate și a pus umărul, voit!, la reșaparea unui analist securisto-ratat.

În urmă cu câteva săptămâni, liderul USR a acceptat să participe la un pseudo-interviu cu „maestru” Cristoiu, una din relicvele Securității, după cum reiese din documente de arhivă apărute în spațiul public. Nu mai e un secret pentru nimeni că numele lui Ion Cristoiu apare pe listele colaboratorilor UM 0225 (Brigada Antiemigratie a CIE). Acoperit sau nu.

Mutarea lui Barna, intens criticată în spațiul public, ascunde, însă, o intenție clară de resuscitare a unui gazetar care trăiește din „comisioane”.

Un puternic semnal de alarmă îl trage istoricul și cercetătorul CNASAS Mădălin Hodor: interviul este, de fapt, o „operă de reșapare a unui dinozaur comunist”.

„Domnul Cristoiu traiește din mizeriile pe care le scrie sau vorbește, evident are nevoie de sprijin în aceasta perioada delicata. Și sprijinul vine. Postările lui sunt preluate de câteva site-uri de știri online, indiferent cât de cretine sunt sau ce enormități spune, i se mai dă câte puțin timp de antena pe la televizor. Un mare analist nu poate trăi fără public, iar dacă nu îl are prin propriile forțe, atunci i se da. Și cine i-l dă? Ei, aici ajungem la chestiune. Păi i-l dă acea grupare din servicii pe care a slujit-o în toate formele ei istorice (de la Securitatea veche la cea nouă). Aici, în această operă de reșapare a unui dinozaur comunist intervine cu aplomb domnul Barna. Sigur că prima idee este sa ii dai omului circumstanțe atenuante. Nu știe cine este Cristoiu. Nu știe ca este turnatorul Coroiu, adică ceea ce se stie public (aspect pentru care subsemnatul a încasat un proces, o cercetare disciplinară și încă mai trage și o sa tragă în continuare). A uitat și editorialele mizerabile scrise de dumnealui în EVZ împotriva a tot (absolut tot) ceea ce pretinde domnul Barna că reprezintă și apără. De la Justiție la manifestanții din Piața Victoriei (pe care Coroiu îi numea cu un dispreț suveran „tefeliști”). A uitat. Ok. A uitat că domnul Coroiu a fost agentul de propagandă al grupării mafiot-politice (sprijinită de o grupare din servicii) care a reușit să distrugă DNA și să decredibilizeze lupta anti-corupție. Adică ceea ce USR și susținătorii săi au pus acolo pe tricouri. Unii au pus în suflet. Dar se pare că nu domnul Barna. Domnul Barna e amnezic. Desigur, susținătorii dansului vor argumenta frumos: ce dacă se duce? se duce să vorbească cu următorii lui Coroiu ca să le transmită mesajul USR, ca un adevărat Iisus în casa vameșului”, spune Mădălin Hodor.

„Maestrul găinilor cu pui vii” Ion Cristoiu, tătucul „fake news-ului”, a fost, de-a lungul vremii, un instigator extrem de activ, acea scânteie a atacurilor venite din partea PSD, ALDE sau ale UDMR la adresa independenței justiției. De săgețile lui otrăvite nu a scăpat nici măcar Dan Barna, useristul care, acum, pare să-i fi intrat în grații. Cu ce preț? „Eu am un răspuns și e unul dureros pentru mine, ca om care a susținut după puteri atât USR, cât și candidatura domnului Barna la președinție. „Cândva iți voi cere un serviciu. Acel moment s-ar putea să nu vina niciodată.” Vă las să ghiciți cine joacă rolul Nasului aici. Pentru că momentul a venit”, explică istoricul Mădălin Hodor.